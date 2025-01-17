特朗普總統肖像似疑犯照

美國候任總統特朗普下周一宣誓就職，白宮首席攝影師托羅克（Daniel Torok）周三率先公開特朗普總統官方肖像（上圖），部分人認為與特朗普疑犯大頭照（下圖）相似。總統官方肖像中，特朗普以銳利眼神盯着鏡頭。