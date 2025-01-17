稱國內產業受美晶片損害 中方：有權提貿易調查

【本報綜合報道】中國商務部新聞發言人昨日指，美國晶片企業獲得不公平競爭優勢，並對華低價出口相關成熟製程晶片產品，損害了中國國內產業的合法權益，因此有權提出貿易救濟調查申請。

美列25華企2星企入限制清單 發言人表示，一段時間以來拜登政府對晶片行業給予大量補貼。對於國內產業的申請及訴求，調查機關將按照中國相關法律法規，遵循世貿組織規則進行審查，並將依法啟動調查。發言人批評拜登政府說一套做一套，強調靠制裁、遏制、打壓無法阻擋中國前進步伐，只會增強中國自立自強、科技創新的信心和能力。中方將採取措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益。

美國商務部宣布，新增25間中國企業與兩間新加坡公司列入貿易限制清單，包括被指將台積電晶片供應給華為的中國晶片商算能科技。

荷蘭將擴大半導體相關物項出口管制範圍，中方反對多國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制。中方希望荷方作為世貿組織成員，從維護國際經貿規則及中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，切實維護包括中荷企業在內的各國企業正當權益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。