魯比奧：大陸是美最大威脅 須豪豬戰略助台

獲提名任美國務卿 出席參院聽證會 美國國務卿提名人魯比奧周三出席參議院外交關係委員會提名聽證會，形容中國是美國最大威脅，美國必須改變政策減少依賴，同時承諾採取強而有力的外交政策，專注於美國利益。魯比奧強調，美國必須透過豪豬戰略（用小型但高效武器抗敵）來幫助台灣。

魯比奧指出，他看到了一個混亂的世界，恢復秩序並不容易，如果沒有一個強大而自信的美國參與世界事務，再次把美國核心國家利益置於一切之上是不可能。他續指，如果美國繼續走現在的路，不到10年時間幾乎生活中對美國來說重要的事物都取決於中國，例如服用甚麼血壓藥、看甚麼電影，一切都依賴中國是一個不可接受的結果。

倡烏棄重奪10年來所失土地 魯比奧警告，除非美國做出重大改變，否則將不得不在2030年前應對印太地區的「災難性軍事干預前景」。俄羅斯與烏克蘭戰事方面，魯比奧指美國的政策應是結束戰爭，俄烏雙方都要讓步，烏克蘭應放棄重奪過去10年被俄羅斯佔領的土地。

對於北約，魯比奧認為北約是非常重要的聯盟，但同意特朗普認為歐洲盟友應貢獻更多國防開支的看法。

中央情報局局長提名人拉特克利夫同日在參議院人事任命聽證會上承諾，他將消除政治或個人偏見，同時將中國視為美國的最高國家安全威脅。拉特克利夫表示，中國仍然致力於在經濟、技術和軍事上統治世界，他首要任務將是應對中國威脅，將加強對中國新技術活動的情報收集，並反擊北京竊取美國知識產權和研究成果的行為。

京促美樹立正確認知勿抹黑 中國外交部發言人郭嘉昆昨日回應稱，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，看待和處理中美關係，同時堅決捍衞自身主權。美方要樹立正確的對華認知，停止無端攻擊抹黑中國。台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」的承諾，停止縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上干涉中國內政。本報綜合報道