俄向美要求烏大削與北約軍事聯繫
【本報綜合報道】美媒周三報道，俄羅斯總統普京將向美國候任總統特朗普提出，要求烏克蘭大幅削減與北約軍事聯繫，並成為擁有有限軍隊的中立國家。英媒報道，英國和法國政府正討論在俄烏達成停火協議後，向烏克蘭派遣英法維和部隊。
促永不入北約 成為有限軍隊中立國
知情人士透露，普京對俄羅斯戰場優勢愈來愈有信心，決心實現烏克蘭永遠不加入北約的目標，克里姆林宮將允許個別北約成員國向烏克蘭提供武器，但武器不得用於針對俄羅斯或奪回領土。俄方要求保留至少20%烏克蘭領土控制權，包括2014年吞併的克里米亞半島，但對部分領土交換持開放態度。俄烏正在卡塔爾就保護核設施的規則舉行有限會談。美國國務院和財政部周三制裁250多位個人和實體，他們涉嫌參與俄羅斯國防工業並支持其軍事工業基礎，部分對象來自中國。
法國總統馬克龍支持向烏派遣英法維和部隊，駐守俄烏新邊界之間範圍，作為非軍事緩衝區。馬克龍上周會晤英國首相施紀賢時提出有關計劃，但施紀賢未完全同意。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：