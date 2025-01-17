俄向美要求烏大削與北約軍事聯繫

【本報綜合報道】美媒周三報道，俄羅斯總統普京將向美國候任總統特朗普提出，要求烏克蘭大幅削減與北約軍事聯繫，並成為擁有有限軍隊的中立國家。英媒報道，英國和法國政府正討論在俄烏達成停火協議後，向烏克蘭派遣英法維和部隊。

促永不入北約 成為有限軍隊中立國

知情人士透露，普京對俄羅斯戰場優勢愈來愈有信心，決心實現烏克蘭永遠不加入北約的目標，克里姆林宮將允許個別北約成員國向烏克蘭提供武器，但武器不得用於針對俄羅斯或奪回領土。俄方要求保留至少20%烏克蘭領土控制權，包括2014年吞併的克里米亞半島，但對部分領土交換持開放態度。俄烏正在卡塔爾就保護核設施的規則舉行有限會談。美國國務院和財政部周三制裁250多位個人和實體，他們涉嫌參與俄羅斯國防工業並支持其軍事工業基礎，部分對象來自中國。