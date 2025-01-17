加薩停火協議達成 爭拗未停

斥哈馬斯出爾反爾 以內閣押後表決 卡塔爾周三宣布，以色列與哈馬斯達成加薩地帶停火協議，將分階段實施。內容包括停火、交換被扣押人員、以軍逐步從加薩撤離、加薩北部居民返回家園及增加人道援助等。惟以色列總理辦公室昨日指摘，哈馬斯違背部分協議內容，安全內閣押後表決停火協議。

卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德表示，哈馬斯在首階段停火6周內逐步交還33名人質，第一天釋放3人，第7天釋放4人，之後每7天釋放3人，首階段停火最後一天釋放餘下14人。以色列則會釋放1,000名在囚巴人，名單在安全內閣通過協議後擬訂。

哈馬斯將釋33人質 非全在生 有知情人士指，哈馬斯已表明不是全部33名人質都在生，部分人已死亡。至於仍在哈馬斯手上的65名人質，需達成第二階段停火才會獲釋，談判將在首階段停火生效後約兩周開始磋商。

美國總統拜登表示，協議分3階段實施，在42天第一階段中，以色列與哈馬斯完全停火，以軍撤出加薩所有人口稠密地區，哈馬斯釋放包括美國公民在內的部分人質，以色列釋放部分在囚巴人，大量人道援助物資獲准進入加薩。第二階段，以色列與哈馬斯在停火期間將談判永久停火。第3階段，哈馬斯歸還死亡人質遺骸，加薩開啟大規模重建進程。

以軍仍襲加薩北部 40巴人亡 停火協議達成後，以軍仍襲擊加薩北部、中部及南部多地，造成至少40名巴人死亡。以軍還在約旦河西岸多地，發起軍事行動。以色列總統赫爾佐格呼籲安全內閣成員批准協議，讓扣押人員回家。然而，以色列總理辦公室指控哈馬斯違背相關斡旋方與以色列達成協議的部分內容，試圖在停火前最後一刻勒索以色列作出讓步。以色列政府暫不會召開會議，投票表決停火協議，直至收到斡旋方通知，確認哈馬斯已接受協議所有內容。哈馬斯高官里舍克否認反悔，稱致力遵守協議。

中方希望協議能夠有效執行 中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方歡迎達成加薩停火換囚協議，希望協議能夠得到有效執行，實現加薩全面永久停火。中方支持停火協議執行，並將繼續為加薩提供人道主義救援，為戰後重建作出積極努力。中方將同國際社會一道，為推動中東地區實現和平穩定作出不懈努力。本報綜合報道