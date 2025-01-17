寄宿學校 腳踩生薑倒胃口 食堂職員炒魷
惡行天眼直擊 校長主任免職
江西省新余市第十六中學食堂職員清洗生薑時竟反覆腳踩，事件引起關注。新余市渝水區教體局昨日宣布，已將涉事食堂職員辭退，校長及總務處主任免職。
一段新余十六中食堂廚房片段近日曝光，片中一名戴上帽子及口罩的職員正在洗菜。他穿着水鞋在一個裝滿水的粉紅色桶中踩來踩去，隨着他的腳上下移動水花四濺，隱約看到桶中黃色物體。職員的水鞋不知道是否在骯髒環境中走過，場面令人反胃。職員其後把水倒掉，再使用同一個水桶在盛滿削皮薯仔的鋅盆中舀水。
一度否認校內發生
新余十六中是寄宿學校，更是新余重點高中。校方最初否認事件在校內發生，推諉是小加工廠職員所為。事件在社交網不斷發酵，有新余十六中學生確認片中人的裝束與學校食堂職員相同，且食堂職員親自道歉，希望事件不要外傳以免影響學校。
渝水區教體局表示，高度重視新余十六中食品衞生問題，第一時間會同相關部門到現場調查處理。經核查，影片內容屬實，已對簡姓食堂職員辭退處理，對劉姓學校校長和傅姓總務處主任免職處理，將根據調查情況依法依規對相關責任人員作進一步處理。教體局下一步將舉一反三，切實加強校園食品安全管理，對違反食品安全法律法規的行為，一律嚴肅處理，絕不姑息，同時感謝廣大網民監督。本報綜合報道
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