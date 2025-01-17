寄宿學校 腳踩生薑倒胃口 食堂職員炒魷

一段新余十六中食堂廚房片段近日曝光，片中一名戴上帽子及口罩的職員正在洗菜。他穿着水鞋在一個裝滿水的粉紅色桶中踩來踩去，隨着他的腳上下移動水花四濺，隱約看到桶中黃色物體。職員的水鞋不知道是否在骯髒環境中走過，場面令人反胃。職員其後把水倒掉，再使用同一個水桶在盛滿削皮薯仔的鋅盆中舀水。