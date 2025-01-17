縣長晤宋濤未報備 台查明後依規處理

【本報綜合報道】台灣台東縣長饒慶鈴本月4至9日訪問大陸，在未報備下與國台辦主任宋濤會晤。國台辦周三召開今年首場記者會時，強調交流互動出發點都是為台灣同胞辦實事，反批民進黨處罰打壓。台灣陸委會重申，將待主管機關查明相關事實後依規處理；又批評陸方誘拉台灣民眾落戶，破壞兩岸單一戶籍制度。

饒慶鈴：為農民只能承受 宋濤本月4日與饒慶鈴一行人會面時表示，願與台灣同胞共同推動兩岸持續和平發展，以堅持九二共識、堅決反對台獨維護好共同家園。對於可能面臨懲罰甚至禁赴大陸，饒慶鈴回應稱事前也不知道，落地才從新聞稿獲悉，為了農民只能承受。國台辦發言人陳斌華回應稱，饒慶鈴到北京是為推銷鳳梨釋迦，民進黨打壓再次暴露阻撓兩岸交流合作的真面目。

陸委會則指出，饒慶鈴赴陸申請表所填資料表明她參訪對象沒大陸地區縣市級以上黨務、軍事、行政機關首長或副首長，她也未於知悉將與宋濤會晤後依規定辦理行程變更，主管機關查明後將依規定辦理後續事宜。陸委會又批評大陸有關部門為了對台進行統戰滲透，不惜以福建的特別規定刻意破壞兩岸單一戶籍制度，讓台灣人民在福建設籍、申領對岸身份證，毋須繳交台灣身份證件。台方表示強烈不滿，會持續嚴格查處，注銷違規者的台灣戶籍。