加強數據治理應用 6部門嚴打黑灰業

上述6部在印發《關於完善數據流通安全治理 更好促進數據要素市場化價值化的實施方案》中提到，鼓勵企事業單位設立首席數據官，加強數據治理和數據開發利用。數據處理者應按照國家有關規定識別、申報重要數據，並依法接受監管部門的監督檢查。對於個人數據流通，應當依法依規取得個人同意或經過匿名化處理，不得通過強迫、欺詐、誤導等方式取得個人同意。制訂個人資訊匿名化相關標準規範，明確匿名化操作規範、技術指標和流通環境要求。