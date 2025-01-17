美售台F16V首架已組裝 爭取3月出廠

【本報綜合報道】台灣向美採購的66架F16V（Blk70）戰機延誤交付，早前稱生產線上已有19架正在生產，去年底將交付首架測試，惟遲遲未有消息。台防務部門首長顧立雄昨透露，首架F16V戰機已完成組裝，正在測試中，爭取在3月完成。

顧立雄受邀赴立法院外交國防委員會，針對近期基隆港外國際海底電纜疑遭大陸權宜船拖斷進行專案報告並備詢，會前接受媒體聯訪。被問及F16V產製進度時，他透露首架戰機已完成組裝，希望透過每月電話、專案管理審查會議甚至駐場，以確保3月至少完成測試。台媒指，這也代表出廠的時間點會落在3月。

將重點監視鋪設海纜海域 針對台灣海纜疑遭大陸權宜船拖斷一事，外界關注當地對外通聯狀況會否受影響。台防務部門作計室聯合作戰計劃處副處長李昌富周三表示，台軍未來會在鋪設海纜的海域劃設重點監視區，運用雷達及電子情報搜集等方式加強區域監控以及水面目標掌握。

另外，該部門軍備副部長徐衍璞昨日屆齡退伍，陸軍司令鍾樹明接任，陸軍副司令呂坤修升任陸軍司令。