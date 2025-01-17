春運鐵路首3天發送人次 料達3300多萬

多地往返區間尚有餘票

最新售票情況顯示，由昨天至下周二，上海往返南京餘票充足，而北京往返上海及呼和浩特，上海往返合肥，廣州往返湛江，太原及鄭州至北京，武漢及鄭州至上海，南寧、武漢及長沙至廣州，武漢至深圳等區間尚有餘票。由下周三至1月27日，上海往返南京餘票充足，廣州往返湛江，呼和浩特、太原、鄭州及哈爾濱至北京，北京、武漢、鄭州、合肥、長沙及溫州至上海，南寧、汕頭、重慶、武漢、貴陽至廣州，武漢至深圳等區間尚有餘票。國鐵集團強調，鐵路部門後續將實時監測分析預售票及候補購票數據，在具備條件熱門方向及時段加大運力投放，增開臨時旅客列車及夜間高鐵。