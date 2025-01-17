春運鐵路首3天發送人次 料達3300多萬
昨加開608列 車票累售1.37億張
中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）昨天公布，全國鐵路在春運首兩天合共發送旅客2,153.1萬人次，運輸安全平穩有序。因應全國鐵路昨天發送旅客人次料達1,160萬，國鐵集團加開608列旅客列車。
由周二開始，內地開始為期40天春運，直至2月22日方會結束，全國鐵路首天發送1,039萬人次旅客，翌日亦錄得1,114.1萬人次。截至昨晨8時30分，官方火車票網絡售票平台鐵路12306累計發售1.37億張春運期間車票，系統保持安全穩定運行。
多地往返區間尚有餘票
最新售票情況顯示，由昨天至下周二，上海往返南京餘票充足，而北京往返上海及呼和浩特，上海往返合肥，廣州往返湛江，太原及鄭州至北京，武漢及鄭州至上海，南寧、武漢及長沙至廣州，武漢至深圳等區間尚有餘票。由下周三至1月27日，上海往返南京餘票充足，廣州往返湛江，呼和浩特、太原、鄭州及哈爾濱至北京，北京、武漢、鄭州、合肥、長沙及溫州至上海，南寧、汕頭、重慶、武漢、貴陽至廣州，武漢至深圳等區間尚有餘票。國鐵集團強調，鐵路部門後續將實時監測分析預售票及候補購票數據，在具備條件熱門方向及時段加大運力投放，增開臨時旅客列車及夜間高鐵。
改候車室功能滿足需求
各地鐵路部門除了加大運力投放，亦落實便民利民惠民服務措施，保障旅客平安有序溫馨出行。例如，北京局集團公司升級改造北京西站「036」候車室功能布局，設置兒童娛樂區、敬老候車區、輪椅候車區、便捷換乘區，滿足不同旅客多樣化需求。至於呼和浩特局集團公司則在包頭站設置銀髮服務窗口，優先為老年旅客提供售票、退改簽、諮詢等服務，同時安排專業醫務人員駐站，提供免費健康諮詢及應急救治。
中老邊境磨憨出入境邊防檢查站周三另通報，在春運首天搭乘中老鐵路經磨憨鐵路口岸出入境的中外旅客達到860餘人次，同比增長56%，環比增長38%，其中回國過年旅客超過100人次。在出境旅客中，外籍旅客逾200人次，佔超過半數，多為泰國旅遊團及東南亞留學生。本報綜合報道
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