屢次不付款取商品 市監人員停職

網民直言「不是第一次」

網民投訴，涉事男子在未付錢的情況下拿走店門前的一盒商品，疑有商家上前制止，他無視並上車離開。據指他一下車直奔該店，拿了就走，去隔壁店還拿了幾包檳榔，網民直言「已經不是第一次了」。網民周二刪除相關影片，稱涉事男子當日已來付款，鎮上領導也來處理，希望他以後別再這樣欺負老百姓。