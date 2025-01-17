屢次不付款取商品 市監人員停職
【本報綜合報道】廣東省茂名市電白區沙院鎮一名市場監督執法人員近日被揭白拿商戶商品，引發批評。沙院鎮人民政府周三發布情況通報稱高度重視事件，已第一時間調查，涉事執法人員已被停職處理。
網民直言「不是第一次」
網民投訴，涉事男子在未付錢的情況下拿走店門前的一盒商品，疑有商家上前制止，他無視並上車離開。據指他一下車直奔該店，拿了就走，去隔壁店還拿了幾包檳榔，網民直言「已經不是第一次了」。網民周二刪除相關影片，稱涉事男子當日已來付款，鎮上領導也來處理，希望他以後別再這樣欺負老百姓。
沙院鎮政府綜合執法部門工作人員證實，涉事男子是其單位正式在編工作人員，事發當日督促商戶不要出店經營，但以前警告多次都沒用，故拿走商戶東西「嚇唬嚇唬」，對於造成誤會已作批評教育，並要求他賠禮道歉。沙院鎮人民政府其後通報，發現楊姓執法人員周一在「十亂」整治執法過程中存在不當行為，經鎮黨委研究決定，周二對他停職並成立工作組作進一步調查，嚴肅處理。
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