廣東修改規定 旅館須封殺偷拍設備

【本報綜合報道】廣東省政府近日公布新修訂的《廣東省旅館業治安管理規定》，將自下月1日起施行。廣東是首個在旅館業治安管理規定中明確旅館防偷拍責任的省份，該規定要求旅館確保客房內沒有安裝偷窺、偷拍、竊聽等設備。

近年酒店及民宿偷拍事件引發社會廣泛關注，客房內出現私自安裝偷窺、偷拍、竊聽等設備的情況，多數源於不法分子通過非法手段獲取個人私隱牟利。《廣東省旅館業治安管理規定》第九條明確規定，旅館及其工作人員應當依法保護旅客個人訊息，不得洩露旅客個人訊息和視像監控等訊息，旅館亦應確保客房內沒有安裝偷窺、偷拍、竊聽等設備。

配備相關檢測儀 廣東行業協會和酒店正積極行動，做好準備落實新規，相關防偷拍巡檢已形成工作機制。廣東大廈安保部表示，該酒店收到屬地派出所相關要求和提醒，已配備相關檢測儀等設備，加強日常檢查。番禺某度假酒店相關人士表示，已將偷拍檢查納入日常客人入住前檢查房間必備工作流程。睿旅酒管公司管理服務的酒店中，客房檢查及管理人員配備攝像鏡頭檢測儀和探測儀，並注意加強房間排查。