黑龍江前副省長認受賄候懲

新華人壽前董事長遭起訴

菏澤市人民檢察院起訴指控，2008年7月至2020年10月，王一新於海南省農墾總局，海南省農墾總公司，海南省農墾集團有限公司，山西省政府等任職期間，利用職務上的便利，為相關單位和個人在業務承攬、土地開發、職務提拔等方面提供幫助。2005年5月至2023年下半年，王一新直接或者通過他人收受財物共計折合人民幣1.29億多元人民幣（約1.38億港元）。