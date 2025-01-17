黑龍江前副省長認受賄候懲
【本報綜合報道】山東省菏澤市中級人民法院周三一審開庭審理黑龍江省委前常委，省政府前黨組副書記、副省長王一新受賄案。王一新當庭認罪悔罪，案件擇期宣判。
新華人壽前董事長遭起訴
菏澤市人民檢察院起訴指控，2008年7月至2020年10月，王一新於海南省農墾總局，海南省農墾總公司，海南省農墾集團有限公司，山西省政府等任職期間，利用職務上的便利，為相關單位和個人在業務承攬、土地開發、職務提拔等方面提供幫助。2005年5月至2023年下半年，王一新直接或者通過他人收受財物共計折合人民幣1.29億多元人民幣（約1.38億港元）。
山東省濟南市人民檢察院就新華人壽保險股份有限公司前黨委書記、董事長李全涉嫌貪污、受賄案，近日已向濟南市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控稱，李全利用擔任新華資產管理股份有限公司總裁、董事長，新華資產管理（香港）有限公司董事長職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。
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