唐山冰釣吸客逾百 冰面坍塌傳殺6人

踏入冬季，內地不少地方舉辦與冰雪相關活動，其中河北省唐山市玉田縣陳家鋪鎮某釣場周二續推冰釣（在結冰水面鑽洞釣魚）活動，吸引逾百人參與，多人卻不慎落水，網傳造成至少6人死亡。有專家解釋，冰域救援難度及風險比起水域救援更大。

出事釣場是按小時收費，已連日舉辦冰釣活動。為了釣到更多魚獲，不少釣客在冰面開鑿較大洞口。由現場照片可見，多人站在滿是積水冰面，只顧埋頭苦幹，絕大部分人士無穿救生衣，僅穿較為厚重衣褲物，不見任何管理人員。

現場沒有管理人員 為了爭取時間，部分釣客甚至出動類似砂輪機（即角磨機）或電鋸等手提設備不斷切割冰塊。有在場人士透露，由於靠岸冰層相對較薄，故首先不堪重負發生坍塌，首先有十多人爭相離開，之後又有數十人慌亂逃走，導致冰面進一步碎裂，造成更多人落水。多人無穿救生裝備，只能趴在冰面，結果又再加劇破裂情況。

參加者鮮穿救生衣 當出事後，岸邊人員嘗試拋繩及扔救生圈，隨後再有小船趕來，受制救援難度及環境問題，難以救起多人。玉田縣醫院工作人員透露，院方正搶救其中一名落水者。另有人引述參與救援人士宣稱，事件造成至少6人死亡。

有網民透露，釣場老闆在出事當天早上曾說周一賺了4萬元（人民幣‧下同，約4.24萬港元），翌日早上又賺2萬元（約2.12萬港元），「這次不得判了」。內媒指出，釣場老闆唯一錯誤就是過度追求利益，無好好控制人數。

翻查近日紀錄，內地北部地區接連發生民眾墮進冰窟等事故。其中河北承德市高新科技產業開發區馮營子鎮，有女教師周日趁寒假帶同兒子及姪兒在一大橋附近冰面玩耍時墮進冰窟，僅得姪兒自行爬回地面，其餘兩人雙雙證實死亡。

談及遇到冰面碎裂落水如何自救時，有專家建議過程中動作務必輕緩，一定要穩定身體，之後手臂前伸，趴在冰面之上。他強調不要按壓冰面，當借力爬上後，不要立即站起，繼續穩定爬行或橫滾至安全位置。本報綜合報道