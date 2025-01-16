美歐矛盾加深 歐盟苦無對策

美國與歐盟過去不斷宣揚推廣民主、自由等「普世價值」，也一直奉行全球化和自由貿易，但2017年美國共和黨的特朗普入主白宮後，開始實行「美國優先」，貿易方面推行保護主義，同時威脅歐洲的北約成員國，如果不增加軍費至佔GDP的2%，就不會再保護它們，並且考慮退出北約。

2021年民主黨的拜登上台，表面上是拉攏西方盟友，但2022年俄烏戰爭爆發，拜登政府利用歐洲的北約成員國負擔巨額戰爭開支及制裁俄羅斯，加上能源價格飆升，導致經濟衰敗及民生苦困，對歐盟造成極大傷害。如今特朗普即將捲土重來，歐盟短期內要應付其加徵關稅及迫令增加軍費，同時面對美歐在政治及經濟方面的新矛盾。

靠攏中國 穩住經濟 最令歐洲盟友驚訝的是，特朗普由競選總統時的極反戰，到如今似乎變得好戰，而他的好戰並不是支持拜登政府以及歐盟鷹派拱火俄烏戰爭，而是向盟友開刀，他聲稱為了美國的經濟及國家安全，要購買丹麥自治領土格陵蘭，甚至不排除以武力佔領。法國外交部長巴羅立即作出回應，表示歐盟不會允許世界其他國家攻擊其主權邊界！

而特朗普除了想將加拿大併為美國第51州，更不排除動用武力以取得巴拿馬運河的控制權，攻擊墨西哥北部以鞏固邊境，杜絕非法移民湧入；當然還有他及拜登政府對以色列在加薩種族滅絕的支持。這一切都嚴重傷害歐洲堅持的人權、民主價值觀，以及國家領土不容侵犯的立場。

此外，特朗普的親信、美國富商馬斯克，也對歐洲造成困擾，他公開支持德國極右翼「另類選擇黨」，讚揚它是德國的救星，更在X平台上與其黨魁魏德爾對話，被德國傳統黨派指摘是公開干預德國大選，當然也揭開了它們支持言論自由及政黨自由競爭的虛偽。馬斯克和意大利女總理梅洛妮的友好關係是另一關注點，顯示馬斯克在特朗普默許下拉攏歐洲民粹主義右派，打擊歐盟和以德、法為首的執政及主流黨派。

而歐盟更擔心的是，特朗普會支持以色列領土擴張及計劃襲擊伊朗核設施，這將會破壞中東供歐油氣，使歐洲更依賴美國的高價能源，並且導致大量移民流向歐洲，令歐洲經濟及治安難以承受。可是歐盟幾乎沒有對美國的反制能力，只能默默向中國靠攏，擴大雙向的商貿，以穩住經濟發展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻