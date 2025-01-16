舊媒體器材載回憶 訪博物館撫今追昔

科技發展日新月異，上世紀流行過的「Betacam」攝錄機和錄影帶、復古相機如今泯然眾矣。在當年盛產媒體器材的日本，現今有愛好者在東京鬧市一角開設「滅絕媒體博物館」，展示舊式攝影機等一系列多媒體設備，更鼓勵訪客用手觸摸展品。策展人周二表示，希望參觀者可以通過感官完整體驗媒體器材逐漸消亡的歷史。

定期接受捐贈 分享珍藏

博物館位於東京千代田區大手町，踏入博物館就能見到3個房間，房內木架上擺放不同的多媒體器材，從打字機和舊式電腦、到相機、底片和磁碟應有盡有，當中最古老的展品是1916年日本製的「Lily」摺疊機械相機。參觀者形容，看到作品的感覺就像時光倒流般，想起當年開心使用它們的情景，至於無緣經歷這些物件的新一代，博物館就更顯吸引。博物館定期接受公眾捐贈展品，有捐贈者上周六帶來收藏多年的小手錶和錄音帶，並稱如果把這些小玩意放在家裏，久而久之可能會被丟棄，倒不如與人分享。