特朗普就職前 以哈談判進入最後階段

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯正就加薩停火及釋放人質談判，負責斡旋的美國和卡塔爾周二證實談判已進入最後階段。知情人士認為，美國候任總統特朗普準備就職，是以巴雙方加快達成停火的主要原因。以軍同日持續轟炸加薩，造成至少54人死亡。

以軍同日炸加薩釀54死 卡塔爾外交部發言人安薩里稱，談判已進入最後階段，是達成協議的最接近點。美國國務卿布林肯出席華府智庫大西洋理事會活動時，亦表明以巴停火談判近在咫尺，相信最終將實現停火，但仍待哈馬斯決定是否同意。他披露加薩戰後重建和治理計劃，包括由巴勒斯坦自治政府邀請國際合作夥伴成立臨時治理機構，負責管理關鍵服務並監督該地區，阿拉伯國家等合作夥伴將在短期內提供軍隊以確保安全。

前以色列駐美國紐約總領事平卡斯指出，停火協議框架早已存在，只是以色列總理內塔尼亞胡有延長戰爭的政治盤算，哈馬斯亦不願接受協議關鍵條款，導致談判停滯不前。

特朗普將於下周一就職，上周警告若哈馬斯不釋放人質，中東就會變成地獄，而內塔尼亞胡希望與特朗普保持密切關係，促使以巴加快達成停火協議。