華汽車新禁令 拜登卸任前敲定

【本報綜合報道】即將卸任的美國拜登政府敲定一項禁令規定，將實質上禁止幾乎所有的中國汽車和貨車進入美國市場，這是華府管制中國汽車軟件和硬件行動的一環。

美商務部稱基於國安考量 美國政府去年對中國進口電動車課徵高關稅後，採取這項最新動作。美國商務部本月透露，目前正考慮對中國製無人機採取類似的管制行動。美國商務部長雷蒙多表示：「這真的很重要，因為我們不希望200萬輛中國汽車上路後，才意識到我們面臨威脅。」她受訪時表示，這是基於國家安全考量。

美國商務部去年9月針對美國道路上的中國汽車軟件和硬件提出一項全面禁令，其中軟體禁令將從2027年車款開始生效，硬體禁令則是從2029年車款開始生效。此外，這些禁令也禁止中國汽車公司在美國道路上進行自動駕駛測試。這些禁令也涵蓋俄羅斯車輛和零件。

美國商務部表示，最終版的禁令規定中做了一些修正，像是豁免對逾一萬磅車輛的規定，此舉將讓比亞迪可以繼續在加州組裝電動巴士。