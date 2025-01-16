美準國安顧問 促加快向台付武制陸

陸方警告倚美恐「毀台」

周三在大陸國台辦例行新聞發布會上，有記者問及被特朗普提名為國防部副部長的科爾比多次公開主張，若台海爆發衝突應摧毀台積電在台灣的晶圓廠，並稱這將並非由台灣單獨決定。國台辦發言人陳斌華表示，這再度坐實台積電在美國某些人眼裏就是砧板上的一塊肥肉，得不到它就毀滅它，也再度暴露出美方從來都是美國利益優先、根本不會顧及台灣利益和民眾感受的真面目，更再度警示台灣同胞要認識到民進黨當局「倚美」越深、「害台毀台」越甚。