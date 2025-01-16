聽證會上被質疑私德 美防長人選反轟抹黑

指華是最大挑戰 承諾加強制衡 美國參議院周二開展確認新一屆政府官員任命的聽證會，候任總統特朗普提名的防長人選海格塞斯首天面對民主黨議員質疑他缺乏防務經驗，亦捲入性侵指控，反批評對方抹黑。他指中國是美國最大挑戰，承諾獲確認提名後，將以緊迫感的態度，加強美國在印太地區的力量態勢制華。

多名民主黨議員對海格塞斯提出質疑，包括酗酒和對退伍軍人組織財務管理不善。他否認性侵指控，批評民主黨議員組織抹黑行動，藉攻擊他和特朗普。他承認自己不是完美的人，但已準備好帶領國防部，強調會令美軍恢復戰士精神，重建軍隊及威懾力，對未能達到要求的人問責，但未回應會否執行特朗普的指令，出兵入侵格陵蘭或佔領巴拿馬運河。他曾強烈反對女性參戰，但在聽證會上收回相關立場。

答不出東盟盟友 伊利諾伊州民主黨女參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）要求海格塞斯說出東盟中對美國而言非常重要的成員國，以及美國與其簽訂了哪類合作協議。海格塞斯一直不作正面回應、顧左右而言他。達克沃斯見狀無奈說道：「你至少說出一個。」海格塞斯面帶笑容回答說：「我不能告訴你。但我知道我們的盟友有南韓、日本和澳洲。」他話音未落，達克沃斯打斷了他，說：「你提到的3個國家都不是東盟成員國。我建議你在準備這類聽證會前做點功課。」

另外，海格塞斯指出中國是美國國家安全面臨最全面、最嚴峻的挑戰，花了數十年對其軍事能力進行長期戰略投資，為了能在印太地區行使軍事力量，並對抗美國向該地區投射軍事力量的能力，包括航母、潛艇、導彈、核武等。他強調，將與夥伴和盟友合作，阻止北京在印太地區的侵略行為。在台灣問題上，他指北京希望將台灣變成「既成事實」是五角大樓的步調風險情景，中方言論及其軍隊的行動表明這是一個非常真實的威脅，一旦成真將對美國未來的貿易、軍事聯盟和全球影響力產生深遠的負面影響。

料任命可獲通過 今次聽證會座無虛席，曾經因抗議觀眾的影響而中斷。在長達4個多小時的聽證會後，海格塞斯面無表情地走出聽證室。參議院軍事委員會最快下周表決再交全院，海格塞斯不能失去多於兩名共和黨人支持。分析預計，其任命可獲通過。本報綜合報道