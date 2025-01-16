韓定1‧27為臨時公休日

南韓政府周二召開國務會議，審議通過有關指定農曆新年前的1月27日為臨時公休日的議案，當地因此有6天新年連假。代總統崔相穆表示，希望大家積極振興內需市場。人事革新處將刊憲公布臨時公休日敲定方案後，採取相關後續措施，例如要求公共機構信訪室、幼兒園等單位提前制訂相關的方案。（綜合報道）