兩岸國際

華漢蔚山搶車逆行釀12傷

一名韓裔中國籍男子周一在南韓蔚山南區無去洞盜搶一輛休旅車，再逆行駛入公路後發生車禍，造成包括自己在內總共12人受傷。蔚山市南部警察署周二表示，該名男子涉嫌盜竊罪及非法拘禁罪，目前已經被捕。經初步調查，男子持有駕照，犯案時未曾飲酒或吸毒，也不是非法居留人員。（綜合報道）
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