日本嚴重關切 美稱仍致力與韓合作

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅因上月頒布戒嚴令，昨日被以涉嫌內亂罪為由逮捕。日本官房長官林芳正在當日的記者會上表示，對於一系列動向，日方嚴重關切並格外關注。美國白宮國家安全委員會發言人回應則稱，美國仍致力與南韓政府合作，並且讚賞南韓根據憲法行事的所有努力。

日本外相岩屋毅周二在首爾與代行總統職權的副總理兼企劃財政部長崔相穆舉行會談，崔相穆就尹錫悅被彈劾等持續混亂的南韓內政表示，正努力依照憲法和法律穩定推行政策。岩屋毅對南韓政府維持發展良好日韓關係的方針表示了肯定，雙方確認將確保政府間緊密合作，面向未來發展關係。

岩屋毅提到周一與南韓外長趙兌烈的會談，強調此次訪韓的意義在於向內外展現了日韓關係重要性與日俱增，又稱親眼見證了南韓國政運轉穩定，希望日韓雙方切實推動邦交正常化60周年交流項目。

岩屋毅昨日在菲律賓與該國總統小馬可斯和外長馬納羅會談，今日將在帛琉出席該國總統惠恕仁第二任期的就職典禮，計劃當天回國。

華：中韓互為重要合作夥伴 尹錫悅成為南韓史上首位被捕的在任總統。在北京，中國外交部發言人郭嘉昆表示，對於南韓內政不做評論，重申中韓互為重要近鄰和合作夥伴，中方願同韓方一道共同推動兩國關係健康穩定發展。