支持者築人鏈 警攀梯入總統官邸

【本報綜合報道】南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）及警方昨日凌晨前往總統官邸，第二次嘗試執行對總統尹錫悅的逮捕令，再度出現混亂場面。雙方人員一度對峙並衝撞推搡，有人受傷。由於多名警衞人員決定違背上級命令放棄抵抗，導致防線薄弱，調查人員最終成功越過人牆車牆，爬梯進入總統官邸執行逮捕。

執政國民力量黨一批議員及數千名尹錫悅的支持者在總統官邸一帶聚集，築成人鏈阻止公調處及警方採取行動，期間發生衝突，警方開始驅離在場阻擋的人士。

由於受到阻攔，嘗試抓捕尹錫悅的警員拆除了總統官邸的鐵絲網，進入總統官邸內部，之後抵達由大巴等組成、阻擋車道和山路的第二道防線，並從一道鐵門旁的哨崗繞過最後的第三道防線。過程中未受警衞人員阻撓。

對於第二次逮捕令執行情況，警方及公調處負責人稱有別於上次，今次無總統警衞處人員以過激手段阻止執行，也基本上未發生肢體衝突。回顧本月3日第一次執行逮捕令時，總統警衞處人員及陸軍首都防衞司令部第55警衞旅士兵築成人牆阻擋調查人員前進。韓媒報道，時任警衞處處長朴鍾俊、總統警衞處次長金成勳等強硬派當時下令警衞人員，即使使用武力也要阻止逮捕令執行。

知情人士透露，儘管代行處長職權的總統警衞處次長金成勳昨日再次要求警衞人員阻止逮捕令執行，但內部很多意見認為不應該阻擋執行。最終大多數警衞人員透過留在官邸內待命或直接休假，來避免與調查人員對峙。韓媒報道，警方戒嚴事件特別調查組經過第一次逮捕令發現，總統警衞處內部對抵抗逮捕的立場有分歧，於是公開承諾對配合執行逮捕令的警衞人員酌情處理，最終成功瓦解總統官邸防線。