尹錫悅被捕未頑抗 移送拘留所 支持者自焚

南韓憲政史首例 公調處人員直入總統官邸 南韓高級公職人員犯罪調查處昨日第二次執行對總統尹錫悅的逮捕令，行動未受總統警衞處太大阻撓，正式以涉嫌內亂罪逮捕尹錫悅，標示南韓憲法史上首次有現任總統被調查機構逮捕。尹錫悅透過預先錄影的講話重申，公調處調查非法，合作被捕只是為防止流血事件發生。尹錫悅拒絕回答問題，同晚9時40分被送至首爾拘留所。

公調處及警察國家調查本部人員在當地昨日凌晨4時抵達龍山總統官邸，向尹錫悅代表律師出示並宣讀逮捕令和搜查令，正式展開逮捕行動。儘管代表律師堅持逮捕令違法，不允許調查人員進入官邸，但總統警衞處人員未阻攔對峙，調查人員最終越過三道防線進入官邸，與尹錫悅方面交涉。尹錫悅的代表律師石東賢提出以尹錫悅自願受查換取毋須被捕，但公調處堅持目標是執行逮捕令，最終在早上10時33分正式逮捕尹錫悅，逮捕行動歷時逾7小時。

稱合作為避免流血事件 尹錫悅離開總統府前，發表長2分48秒的預錄視頻，也是他上月3日發布戒嚴令以來第6次發表講話。身穿深藍色西裝和淺色恤衫、沒有打領帶的尹錫悅，站在鏡頭前講話。他稱，看到公調處人員使用消防設備入侵安全區後，為防止不愉快流血事件發生，因此決定前往公調處，即使調查屬於非法。他指作為必須保護南韓憲法和法律制度的總統，此舉非承認非法和無效程序，只是想防止不愉快的流血事件發生，對法律在南韓崩潰表示遺憾。

尹錫悅補充，看到沒有逮捕令審查權的法院，向沒有調查權限的機關簽發逮捕令和搜查令，看到調查機關通過發布虛假的官方文件欺騙公眾，用無效的逮捕令強行執行程序，不禁感到遺憾。他又衷心感謝支持者，並稱看到年輕人真正認識到自由民主的價值，他仍對國家未來充滿希望。尹錫悅法律團隊隨後發聲明，重申公調處不具備對總統的調查權，法院簽發的拘捕令屬非法，將追究公調處與警方非法執行拘捕令的法律責任。

尹錫悅被捕後由安全車移送果川政府大樓公調處辦公室，以內亂罪疑犯身份接受訊問，並與公調處處長吳東雲會面。韓聯社估計，公調處會問尹錫悅宣布緊急戒嚴經過、是否指示逮捕政界人士及試圖癱瘓國會職能等。韓聯社指，公調處昨晨11時開始對尹錫悅進行兩個半小時左右的訊問，之後稍作休息，下午2時40分起繼續，估計會問尹錫悅宣布緊急戒嚴經過、是否指示逮捕政界人士及試圖癱瘓國會職能等。

公調處：尹拒絕回答錄影 不過，公調處指尹錫悅一直拒絕回答任何提問，且不同意對偵訊過程進行錄影。分析指，即使尹錫悅不同意錄製，公調處仍可錄影，但為了讓尹錫悅配合調查，公調處決定不強行錄製。目前尹錫悅最多可被扣留48小時，公調處指，將在48小時內向法院申請拘留令，一旦獲批，拘留時間可延長至最多20天。外媒指考慮到尹錫悅的身份，他很可能會被分配到一間單人牢房。

尹錫悅去年12月3日深夜突然宣布戒嚴，部署武裝戒嚴部隊封鎖國會，反對黨帶領國會推翻戒嚴令，同月14日成功彈劾尹錫悅，他即時暫停總統職務，同時因涉嫌內亂、濫用職權罪名接受公調處等部門調查。公調處同月三度傳召尹錫悅到案接受調查，尹錫悅於18日、25日、29日均未到案，公調處30日申請逮捕令，翌日獲首爾西部地方法院批准，本月3日試圖執行逮捕令，在總統警衞處激烈抵抗下不果。

另外，踏入昨晚8時05分左右，一名身份不明男子在果川公調處、即尹錫悅接受調查地點附近自焚，獲送院後一度傳出死訊，後來證實傷勢嚴重。本報綜合報道

公調處人員出動逮捕尹錫悅。 尹錫悅宣布解除戒嚴。 尹錫悅被逮捕時序 警衞處人員阻止首次逮捕令執行。 南韓當日進入戒嚴狀態。圖為南韓國會。