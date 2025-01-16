接長途「錯單」收巨額預付 被平台罰款 司機稱無辜

【本報綜合報道】廣東省深圳市一名男子早前預訂網約車，卻不慎選錯較遠目的地，需預付超過3,600元（人民幣‧下同，約3,816港元）車資。內媒周二報道，司機質疑退款是平台責任，如今卻被網約車平台罰款逾2,500元（約2,650港元），就連帳戶內其他金額亦遭凍結。

乘客揀錯目的地 報道指，乘客小曾（化名）去年12月打算從深圳南山區前往汕尾陸豐市上溝村，詎料選錯山東省日照市上溝村作為目的地，仍預付車資。當上車後，他終於發現揀錯目的地，改為前往汕尾陸豐。

至於司機則表示，當接到訂單後有大約3,500元（約3,710港元）到手，他空車行駛200多公里到達南山區，經確認填錯目的地後，只好載對方前往汕尾陸豐。他強調自己只是按照平台指派工作司機，不應由其承擔損失。