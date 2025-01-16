戀醫院院長貪腐3180萬 昆明女囚4年

圍標投得醫療設備採購項目

女子陳××2019年初至2022年12月與該醫院時任院長王××保持不正當男女關係，並利用對方職務影響力，先後幫助多間公司違規獲取項目，收受賄賂資金超過401萬元（約425萬港元）。2015年初至2019年8月，為了獲取並實施醫院項目，她安排他人先後送給相關工作人員現金、航天紀念鈔、化妝品及購物卡等財物逾15萬元（約15.9萬港元）；2016年4月至2021年4月，她亦夥同他人使用多間公司資質，圍標串標醫用血管造影X光機及附屬設備採購項目等10個項目，中標金額逾1.5億元（約1.59億港元），獲利逾3,259萬元（約3,454.6萬港元）。