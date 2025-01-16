戀醫院院長貪腐3180萬 昆明女囚4年
【本報綜合報道】雲南省怒江州瀘水市人民法院周日宣布一宗醫療領域犯罪案件審理情況，一名女子利用與昆明市某醫院院長不正當關係，獲利逾3,000萬元（人民幣‧下同，約3,180萬港元），最終被判利用影響力受賄罪、患通投標罪、行賄罪罪成，數罪併罰，被判4年有期徒刑及罰款140萬元（約148.4萬港元）。
圍標投得醫療設備採購項目
女子陳××2019年初至2022年12月與該醫院時任院長王××保持不正當男女關係，並利用對方職務影響力，先後幫助多間公司違規獲取項目，收受賄賂資金超過401萬元（約425萬港元）。2015年初至2019年8月，為了獲取並實施醫院項目，她安排他人先後送給相關工作人員現金、航天紀念鈔、化妝品及購物卡等財物逾15萬元（約15.9萬港元）；2016年4月至2021年4月，她亦夥同他人使用多間公司資質，圍標串標醫用血管造影X光機及附屬設備採購項目等10個項目，中標金額逾1.5億元（約1.59億港元），獲利逾3,259萬元（約3,454.6萬港元）。
法院認為，陳××作為國家工作人員密切關係人，利用對方職權地位形成的便利條件，為請託人牟取不正當利益，收受他人賄賂等行為，已構成利用影響力受賄罪、串通投標罪、行賄罪。由於被告存在自首、認罪悔罪、主動退繳違法所得、預繳罰金等情節，依法可從輕、減輕處罰，遂作出上述判決。
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