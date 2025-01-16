藏兒童色情物品 赴美被遣返 捷克漢在台受審 裁解除境管

【本報綜合報道】一名在台灣嘉義某酒店任職總經理的捷克籍男子，2024年5月由台抵達美國洛杉磯的機場準備入境時，被美方執法人員發現手機內藏有多個未成年性影像檔案，最終被遣返回台。台媒周一報道，嘉義地方法院認為男子親屬都在捷克，有團聚情感需求，以9萬元新台幣（約2.2萬港元）交保可代替限制出境、出海處分，裁定解除境管。

案情指，該名男子2023年7月到嘉義某酒店任職總經理，涉嫌於2023年1月27日至2024年5月14日間，在不明地點及不明方式自行拍攝，以及透過通訊軟件接收不明網民傳送未成年少女性影像檔案，之後儲存在手機之內。2024年5月14日，他乘搭飛機入境美國洛杉磯，直至同年5月17日被遣返回台。台灣刑事警察局其後接手調查，並搜索男子住處，不過無證據顯示手機內少女性影像拍攝地點在台等，而檢方2024年10月亦完成偵查，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

保釋金約2.2萬 嘉義地方法院表示，男子涉及罪嫌為最重本刑為一年以下有期徒刑、拘役或科或併科罰金，考量其確有團聚情感需要，限制出境、出海對其人身自由干預強度實屬非輕，綜合考量，認為捷克男提出交保金9萬元，應可確保進行審理或執行，並以此方式替代限制出境、出海處分，因此裁定准予解除限制出境、出海。