美再制裁37華公司 指涉強迫勞動

【本報綜合報道】美國國土安全部前日將37間中國公司，列入《防止維吾爾人強迫勞動法》的實體清單，令名單總數增至144間。新增公司包括礦業、紡織和太陽能產業公司，被指涉嫌與強迫勞動有關。

國土安全部表示，這是對《防止維吾爾人強迫勞動法》實體清單的最大規模單次擴增。新增的實體包括在新疆的礦業和關鍵礦產加工公司、種植新疆棉並生產紡織品出口全球的公司，以及利用這個地區生產的多晶硅來製造生產太陽能組件原料的公司，當中涉及紫金礦業集團和其在新疆的子公司，還有華孚時尚和其25間子公司。

國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，透過今次行動，他們再次表明了對抗殘酷強迫勞動的不懈努力，他們對基本人權的堅定承諾，以及他們毫不鬆懈地捍衞自由、公平和競爭的市場。

華外交部斥干涉內政 中國外交部發言人郭嘉昆昨日批評，所謂強迫勞動完全是無稽之談美方基於謊言炮製並實施涉疆惡法，將中國企業列入制裁清單，本質是要干涉中國內政，損害中國利益，遏制打壓中國。中方將採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。