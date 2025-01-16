指中國採購醫療設備條件存偏袒 供應商難入標 歐盟預告反擊

【本報綜合報道】歐盟委員會前日表示，持續9個月調查後發現明確證據，顯示歐盟醫療器械供應商未能獲得公平機會參與中國的公開招標，這為歐盟將來針對中國採取反制措施、限制中國政府參與歐盟的公開招標鋪平道路。

稱須確保公平競爭 調查報告指出，證據表明中國採取了有利於醫院使用中國設備的措施和做法，以及招標條件導致出價異常低，令旨在營利的公司無法出價。報告又指，歐盟委員會調查過程中發現，中國針對醫療器械採購採取的上述做法在全國均存在並適用，該國尚未提出任何具體的補救措施，來糾正這種嚴重且不斷出現的限制性做法。

歐盟委員會正考慮應採取哪些懲罰性措施，官員稱可能會將中國投標者排除在歐盟公共採購市場之外，或對他們的投標附加懲罰分數5年，以解決所謂的歧視問題。根據國際採購工具（IPI）法規，歐盟需首先與中方磋商。但按當中條款，最終可能會限制或排除中國投標人參與歐盟政府合約。歐盟強調，今次調查不是為了扭轉貿易逆差，而是要實現公平競爭。