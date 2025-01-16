王毅晤日執政黨 談及台海

相隔近7載再交流 亦提華撤水產禁令可能性 日本執政黨代表團周一起一連3日訪華，重啟暫停近7年的中日執政黨交流機制，昨日在北京會見中國國務院總理李強，會上提出希望中國撤銷針對福島核污水排海後的日本水產品進口限制。中央外事辦主任王毅前日會見日方代表團時強調，關注日本在歷史、台海問題上態度，敦促日方不再渲染所謂中國是「前所未有挑戰」。

轉交石破茂親筆信予李強 自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁昨日上午在北京人民大會堂與李強舉行會談。李強指出，中日關係正處於改善發展關鍵時期，希望兩國繼續努力推動關係健康穩定發展，為人民帶來更多福祉。森山表明，為讓兩國國民實際感受到日中關係發展的好處，願坦率討論需求所在，並遞交首相石破茂親筆信。西田期待李強和王毅盡快訪問日本。

中方高層擬下半年訪日 王毅前日會見日本代表團時強調，中日應堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」正確認知。正值抗日戰爭勝利80周年，各方關注日本在歷史、台灣問題上態度，希望日方堅持對過去歷史表示反省和道歉的「村山談話」及歷屆內閣延續立場。森山表明，日方願同中方共同落實好兩國領導人重要共識，信守迄今承諾，堅持日中聯合聲明各項原則絕不動搖。

日本執政黨代表團昨日結束訪華行程，中日原則上同意今年秋天在日本再舉行執政黨交流機制會議。日本農林水產大臣日本江藤拓已宣布昨日啟程前往中國，預定今日和明天在北京分別與中國海關總署副署長王令浚和農業農村部部長韓俊會談，就中國恢復進口水產品磋商，並就中國恢復進口日本產牛肉及擴大進口精米等交換意見。

中國解放軍東部戰區代表團正在訪問日本，會見日本防衞省、統合幕僚監部領導，並參訪自衞隊。日本內閣官房長官林芳正證實解放軍代表團周一抵達日本，並將於明天結束訪問，作為中日重啟部隊交流一環。林芳正希望兩國在指揮官層級坦誠交換意見，能促進相互理解與培養信任，有助建立建設性且穩定關係，為地區和平與穩定做出貢獻。本報綜合報道