以色列鬥土耳其 軍力遜色難佔優

《耶路撒冷郵報》最近有一篇文章，指以色列政府轄下一個委員會聲言要準備好可能與土耳其開戰，正好說明敍利亞的形勢很紛亂，以國亦意識到與土耳其的關係既惡劣又緊張。有分析認為，這完全代表以色列當權的猶太復國主義者的心態，經歷了打擊回教激進組織哈馬斯及黎巴嫩真主黨，如今佔領了大部分戈蘭高地，明顯是得寸進尺，擔心土耳其會結合敍利亞沙姆解放組織，形成一個回教軍事核心威脅以國。諷刺的是，雖然有65%以國民眾認為內塔尼亞胡政府營救被哈馬斯挾持的人質不力，但民眾基本上都支持政府在敍利亞的軍事行動。

不過，以色列在會否與美國聯手襲擊伊朗之前，首先面對更嚴峻的問題，就是與土耳其的敵對已經白熱化，因為土國總統埃爾多安一直以回教世界領袖身份自居，批評以色列在加薩地帶的種族滅絕政策，土國更於去年11月斷絕了與以色列的關係。而敍利亞阿薩德政府倒台後，土耳其和以色列軍隊都侵佔敍利亞，由於土國支持沙姆解放組織在大馬士革擁權，兩國隨時會爆發軍事衝突。

美國北約不敢干預 事實上，土耳其和以色列的軍事實力不在同一檔次，土國人口約8,500萬，是以色列猶太裔人口的12倍；國土面積78萬平方公里，是以色列的35倍；軍隊現役人數超過40萬，是以色列的一倍多，且有北約精良裝備，據說是美國以外北約軍事力量最強大的國家。而最大的問題是，土以兩國之間的衝突，連美國都干預不了。土耳其是北約唯一一個與俄羅斯有全面貿易關係的國家，更不理美國反對，引入了俄製S400導彈防空系統，明顯可對付以色列利用F35戰機的空襲。土以之間如果出現軍事衝突，若美國及北約干預，隨時會失去土耳其這個戰略位置極重要的盟友，使它轉向親俄及進一步倒向中國，也使土國更積極加入金磚經濟體系。

過去土耳其一直是「貧油國」，但自俄烏戰爭爆發後，土國大量入口俄羅斯平價油氣轉售，更大力打擊美國支持的敍利亞庫爾德分離主義勢力，企圖佔領其控制的敍國油田。此外，土耳其黑海地區發現豐富的油氣資源，需要中國資金協助開採油氣及搞好基建。

看來，以色列與土耳其鬥爭，只會是自尋死路。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻