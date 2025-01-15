安徽神墩頭遺址 掘出春秋鑄銅歷史

內媒昨日報道，安徽蕪湖市近日舉行神墩頭遺址發掘發布會，公布遺址是長江下游地區春秋早中期與鑄銅相關的面積最大的聚落遺址，也是近年該地區商周冶金考古重要發現。另在陝西西安市自上周五起一連三天召開2024年度陝西考古成果交流會，周一揭曉「2024年度陝西六大考古新發現」，包括富平石川河流域舊石器時代遺址群等。

神墩頭遺址位於蕪湖市繁昌區平鋪鎮郭仁村，整個遺址平面略呈凹字形，佔地面積8萬平方米以上。自去年8月開始，多部門和研究所等人員展開為期5個月的主動發掘工作，位置在墩台南側區域，發掘面積805平方米。考古人員發現105處遺迹，墩台外圍發現大型壕溝，另發現603件文物，包括陶器、原始瓷器、銅器、石器和玉器等。

考古人員又在神墩頭遺址發掘出一批與鑄銅相關的文物，包括陶范、鼓風管、鉛塊、鉛渣和銅渣等，從出土陶范及銅器類型分析，該作坊主要生產刀、斧、錐等青銅工具，及劍、箭鏃等青銅兵器，初步推測屬於當時的「官工業」體系。

陝西公布六大考古新發現 此外，陝西六大考古新發現名單中，富平石川河流域新發現12處舊石器遺址，其中朱黃堡遺址出土超過2.6萬件石製品和500多件動物化石。另包括長武謝家河遺址發現多座仰韶文化的房址，富平長春遺址是西周時期一處重要采邑性聚落，寶雞魏家崖遺址確認是秦都邑的「汧渭之會」。在隋唐長安城安化門遺址明確一門三道的門址結構等，西安北里王北宋范氏家族墓地是士大夫階層的大型家族墓地。本報綜合報道