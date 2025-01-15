軍力排名 俄中指數相同 居二三位

美續居榜首

Global Firepower評估145個國家或地區的60項指標排名，指標包括軍隊人數、軍事裝備、財政穩定、軍費預算、地理位置、可用資源、經濟實力、後勤效率等。評估指出，美國受益於深厚人力基礎、金融、材料數量和潛在工業產出，因此得以自2005年開始保持頭號強國地位。中國在軍事和發展大規模投資和強大工業能力不斷推進，並透過在亞洲、非洲和南美洲顯著立足，增強影響力。中國將在2027年完成軍事現代化目標，屆時水面戰艦和潛艇產量將超過美國。