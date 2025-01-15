質疑設備致山火 災民擬控電力公司

【本報綜合報道】美國加州洛杉磯山火造成毀滅性破壞，兩個主要火場帕利塞茲和伊頓的起火原因備受關注。伊頓多名災區商戶和居民周一集體起訴南加州愛迪生電力公司，指控其設備引發大火。美媒同日報道，帕利塞茲上周二的起火源頭可能是今年元旦一場小山火復燃所致。

伊頓業主、租戶、商戶及其他因火災蒙受財產損失的居民認為，南加州愛迪生電力公司一支電線桿是起火根源，指控該公司未能妥善維護設備，導致災難性後果。富國銀行（Wells Fargo）估計整場洛杉磯山火造成600億美元（約4,680億港元）至1,300億美元（約1.01萬億港元）財產損失，官員強調釐清起火原因仍需時數周甚至數月。

帕利塞茲聖莫尼卡山今年元旦凌晨發生山火，消防員接報到場後花約4小時控制火勢。當地居民稱有人在除夕夜上山露營，期間燃放煙花，懷疑強烈季候風在上周一刮起，導致山火復燃。報道指，調查人員確認帕利塞茲上周二大火前，聖莫尼卡山開始冒出濃煙。學者此前指出，未熄滅山火可以悶燒長達10天，並乘風勢復燃。

另指由小山火復燃 在北京，中國外交部發言人郭嘉昆周二在例行記者會回答有關洛杉磯地區山火問題時，指中方對遇難人員表示哀悼，對傷者及傷亡人員家屬表示慰問。