山火焚一周 洛杉磯市長：防範強風

【本報綜合報道】美國加州南部山火持續焚燒一周，至今造成至少25人死亡，23人下落未明，洛杉磯市長巴斯周一表示，正為預料當日出現的強風作好緊急準備，警方為安全起見，暫停護送居民回家尋找寵物或拿取藥物的服務。

暫停護送回家服務 洛杉磯地區仍有3處大規模山火，當中火場面積最大的帕利塞茲山火，火勢受控範圍略有增加，佔14%；火場第二大的伊頓山火，控制率約為33%；赫斯特大火就已經95%受控。洛杉磯縣警方就說疏散令目前覆蓋超過9.2萬人，另有8.9萬人收到警告，可能需要疏散。當地大多數學校在周一重新開放，校區表示有信心學生能安全回校。

縣消防局長亦指已做好準備，目前兩大火場分別有逾5,000及3,000名消防員撲救，並可動用更多飛機救火，但若果太大風就要停飛，他承認並無信心能控制所有新火頭，提醒民眾若果當局下令，要做好撤離家園的準備。

縣檢察長表示，自上周山火發生以來，已有逾30人涉嫌搶掠被捕，又留意到酒店、短期租屋及醫療物資出現哄抬價格情況。

市政府同時為家園被毀的民眾提供協助，包括設立中心協助他們補辦出生證明、駕駛執照及其他文件。