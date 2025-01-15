兩岸國際

山火焚一周 洛杉磯市長：防範強風

志願者戴着口罩在火災現場附近為災區民眾提供免費的食物和飲用水。（中新社圖片） 志願者戴着口罩在火災現場附近為災區民眾提供免費的食物和飲用水。（中新社圖片）
志願者戴着口罩在火災現場附近為災區民眾提供免費的食物和飲用水。（中新社圖片）
【本報綜合報道】美國加州南部山火持續焚燒一周，至今造成至少25人死亡，23人下落未明，洛杉磯市長巴斯周一表示，正為預料當日出現的強風作好緊急準備，警方為安全起見，暫停護送居民回家尋找寵物或拿取藥物的服務。
暫停護送回家服務
洛杉磯地區仍有3處大規模山火，當中火場面積最大的帕利塞茲山火，火勢受控範圍略有增加，佔14%；火場第二大的伊頓山火，控制率約為33%；赫斯特大火就已經95%受控。洛杉磯縣警方就說疏散令目前覆蓋超過9.2萬人，另有8.9萬人收到警告，可能需要疏散。當地大多數學校在周一重新開放，校區表示有信心學生能安全回校。
縣消防局長亦指已做好準備，目前兩大火場分別有逾5,000及3,000名消防員撲救，並可動用更多飛機救火，但若果太大風就要停飛，他承認並無信心能控制所有新火頭，提醒民眾若果當局下令，要做好撤離家園的準備。
縣檢察長表示，自上周山火發生以來，已有逾30人涉嫌搶掠被捕，又留意到酒店、短期租屋及醫療物資出現哄抬價格情況。
市政府同時為家園被毀的民眾提供協助，包括設立中心協助他們補辦出生證明、駕駛執照及其他文件。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者