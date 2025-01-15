以哈談判新突破 最快周內實現停火

為期42天 互釋人質 加薩設緩衝區 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯就加薩停火及釋放人質的談判取得突破。據指，調停人員周一在卡塔爾，向以色列及哈馬斯代表提交了最終協議草案，拜登政府的中東事務協調員麥格克，以及候任總統特朗普任命的中東問題特使威特科夫都在場。白宮國家安全顧問沙利文周一表示，相信最快在本周內實現停火。

哈馬斯擬首階段放33人質 透露消息的官員指，未來24小時將是達成協議的關鍵。哈馬斯代表承認在一些核心問題上，談判取得進展，但仍有一些分歧，正努力盡快完成餘下的部分。以色列電台報道，以方代表團已向領導人匯報情況，外交部發言人亦表示取得進展，並感謝美方在達成釋放人質協議上作出巨大努力。

有以色列官員披露協議內容，哈馬斯預計會在協議第一階段釋放33名人質，以方認為這33人當中的大多數還活着，但其中一些人可能已經身亡；協議生效首日起，將展開為期42天停火，並互相釋放以方人質與巴勒斯坦囚犯，協議也包含要在加薩地帶內設立一個緩衝區，但人質全部獲釋之前，以色列國防軍不會完全撤出加薩地帶。

據指，該名哈馬斯官員認為有關癥結包括以色列承諾在加薩永久停火，以及從加薩南部、與埃及接壤的費城走廊撤軍，雙方對於以色列在加薩北部與以色列交界地區設置緩衝區的問題亦存在分歧，哈馬斯要求緩衝區的縱深為300至500米，以色列就希望是兩公里。卡塔爾外交部發言人安薩里周二補充，談判主要障礙已被消除，各方目前正商討最後細節，加薩停火談判進入最後階段。本報綜合報道