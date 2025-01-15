總統律師促公調處暫緩拘捕

【本報綜合報道】南韓傳媒報道，高級公職人員犯罪調查處最快今日展開第二次逮捕總統尹錫悅行動，預計動員超過1,000名警力執行，總統警衞處表明會阻止。尹錫悅的代表律師團周一要求公調處暫緩執行逮捕令，理由是憲法法院正審理彈劾案，若尹錫悅此時被拘留，申辯權及國家治理工作都會受影響。南韓公調處昨日公布，陸軍首都防衞司令部第55警衞隊已批准公調處和警察廳國家偵查本部，在執行拘捕令時進入總統官邸，但總統警衞處隨後否認以上說法。

報道指，公調處自本月3日首次試圖逮捕尹錫悅不果後，與警察國家調查本部制訂再次執行逮捕令的方案，同時研究逮捕阻止執行逮捕令警衞人員的法理依據。警方則召集首爾、京畿南部、北部等首都圈警察廳廣域調查團總警級指揮官討論，最終制訂動員逾千人逮捕組的方針，並已檢查具體執行計劃及裝備等。

3方會面 收窄分歧不果 由於流血事件等衝突發生的風險增大，警察廳國家偵查本部、公調處、總統警衞處昨日舉行三方會面，但未能收窄意見分歧。警方和公調處要求總統警衞處予以協助，確保以安全、和平的方式執行拘留，正等待對方回應。若總統警衞處立場不變，警方和公調處可能將按照原計劃執行針對尹錫悅的逮捕令。

另外，首爾西部地方法院已發布針對代行處長職權、總統警衞次長金成勳的逮捕令。金成勳早前已3度拒絕到警察廳國家調查本部接受調查，警方以其涉嫌妨礙執行特殊公務為由立案。