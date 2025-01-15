日韓外長會面後 朝射短程彈道導彈

美國候任總統特朗普下周一舉行就職禮在即之際，北韓動作頻頻。南韓軍方昨日表示，北韓當日向東部海域發射多枚短程彈道導彈，是平壤今年以來第二次發射飛行物。南韓總統室表示，將嚴密關注北韓動向，保持萬全的防禦態勢應對任何挑釁。

南韓聯合參謀本部稱，當地時間昨日上午9時30分左右，軍方檢測到數枚疑似短程彈道導彈，從北韓慈江道江界市射向東部海域。南韓軍方正與美國和日本密切分享與北韓彈道導彈相關資訊，同時保持全面戒備態勢，加強監視和警戒，為可能有更多導彈發射做好準備。日本官房長官林芳正在記者會上表示：「未確認到對我國的疆域及專屬經濟區造成損害。」

上周射高超音速導彈 北韓官媒朝中社上周二證實，上周一成功試射配備高超音速彈頭的新型中程彈道導彈，將有助威懾太平洋地區的敵人。北韓領袖金正恩當時以視像方式觀看發射過程，並對結果表示非常滿意。他指今次試射證明，北韓正不斷更新高超音速中遠程彈道導彈等強大的新型武器系統，以應對敵對勢力對國家構成的安全威脅。

較早前，日本外相岩屋毅成為南韓戒嚴風波後首位訪韓的日本閣僚，周一在首爾與該國外長趙兌烈會談，確認兩國合作的重要性。鑑於對多邊合作持懷疑態度的特朗普即將上台，二人一致同意美日韓三國應緊密合作應對持續開發核與導彈的北韓。

趙兌烈和岩屋毅會談結束後舉行共同記者會，這是日本外相相隔近7年再以雙邊會談為目的訪韓，也是韓日外長近14年來首次共同會見記者。趙兌烈表示，他闡明韓方的對日外交政策基調將保持不變，岩屋毅重申日本政府重視日韓關係的一貫立場。雙方就努力保持和加強雙邊關係的動能達成共識，商定將在經濟、經濟安全、尖端科技、人員交流等多方面開闢新合作項目，也將為應對複合型危機積極合作。

岩屋毅亦晤韓代總統 趙兌烈表示，兩國對北韓發起核武和導彈挑釁、派兵援俄等朝俄非法軍事合作深表擔憂，敦促其立即停止相關行動。岩屋毅則認為，特朗普執政後美日韓合作的重要性將超乎以往，應對北韓問題、構建自由開放的印太都離不開美日韓合作。岩屋毅昨日與代行總統職權的南韓副總理兼財長崔相穆會談，之後轉訪菲律賓和帛琉，周四返日。本報綜合報道