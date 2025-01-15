美2新航母 命名克林頓號喬治布殊號

海軍部長托羅（Carlos Del Toro）發表聲明，稱今次是克林頓和喬治布殊首次用來命名海軍艦艇，此舉遵循海軍以美國總統命名航母的傳統。喬治布殊稱，很榮幸自己名字將與美國海軍和國家強大象徵聯繫在一起，特別欽佩海軍人員，包括父親，並祈求上帝保佑這艘船和在船上航行的人員。喬治布殊1968年至1973年間在德州空軍國民警衞軍服役，駕駛F102戰機，而克林頓從未參軍。