美2新航母 命名克林頓號喬治布殊號
【本報綜合報道】美國總統拜登周一宣布，海軍未來兩艘福特級核動力航空母艦，將分別以兩位前總統克林頓和喬治布殊命名。但福特級核動力航母計劃出現延誤，預計克林頓號將於2030年開始採購，喬治‧W‧布殊號（USS George W. Bush）則暫無採購計劃。
海軍部長托羅（Carlos Del Toro）發表聲明，稱今次是克林頓和喬治布殊首次用來命名海軍艦艇，此舉遵循海軍以美國總統命名航母的傳統。喬治布殊稱，很榮幸自己名字將與美國海軍和國家強大象徵聯繫在一起，特別欽佩海軍人員，包括父親，並祈求上帝保佑這艘船和在船上航行的人員。喬治布殊1968年至1973年間在德州空軍國民警衞軍服役，駕駛F102戰機，而克林頓從未參軍。
面臨延誤 料推遲採購
今次是美國海軍第二艘布殊家族航母，最後一艘尼米茲級航母喬治‧H‧W‧布殊號（USS George H.W. Bush）以喬治布殊之父親老布殊命名。
美國國會研究服務處去年7月報告顯示，福特級核動力航母計劃面臨嚴重延誤，海軍提交2025財年預算建議把福特級第5艘艦艇、即克林頓號的採購延遲兩年，從2028財年推遲到2030財年，該艦預採購於2027財年開始。
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