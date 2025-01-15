特朗普下周就職 慶祝活動辦4天

【本報綜合報道】美國候任總統特朗普就職委員會周一公布官方就職活動安排，慶祝活動從周六至下周二一連4天舉行，其中宣誓儀式下周一舉行。

募集13億元破紀錄 就職委員會發表聲明稱，特朗普致力通過其美國優先議程的力量、安全和機會來團結國家，2025年就職慶祝活動將反映特朗普歷史性重返白宮，以及美國人民通過選票決定「讓美國再次偉大」。特朗普已為就職募集到創紀錄的約1.7億美元（約13億港元），特勤局預計至少有25萬人出席就職活動，已準備加強保安。

按照計劃，特朗普周六在維珍尼亞州特朗普國家高爾夫球俱樂部，舉行總統招待會和煙花匯演；下周日到阿靈頓國家公墓無名戰士墓前獻花；下周一在國會山莊外舉行宣誓就職儀式，同日舉行就職巡遊；下周二於華盛頓國家大教堂舉行跨宗教全國祈禱儀式。

另外，前總統卡特上月29日逝世後，總統拜登宣布全國下半旗哀悼30日，直至本月28日。惟特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園，被拍到園內美國國旗完全升起。共和黨籍德州州長艾博特亦下令州內所有政府建築物的國旗，在特朗普就職當日要完全升起，指在紀念卡特之餘，必須慶祝新總統為國家服務及迎接光明的未來。