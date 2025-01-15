美報告斥華壟斷全球海運物流

【本報綜合報道】英媒周一引述知情人士指，美國拜登政府經過連月的貿易調查後得出結論，指中國以不公平政策及做法，壟斷全球海運、物流及造船業。

指強迫外企轉移技術 美國貿易代表戴琪去年4月，應美國鋼鐵工人聯合會及另外4個工會要求，啟動貿易法301條款調查，將在本周發表報告，認定中國利用財政支持、對外國公司設置貿易壁壘、強迫技術轉移、竊取知識產權及採購政策等，令中國在造船及海運業佔據優勢，並人為地嚴重壓低中國在海運、造船及物流業的工人成本。

報告又引用數據指，在總值1,500億美元（約1.17萬億港元）的全球造船業中，中國的市場佔有率由2000年的5%，大增至2023年的50%以上，主要受惠於政府補貼，反觀美國的佔比就降至1%以下。

消息指拜登政府的報告將為即將上任的特朗普政府，提供打擊中國的新工具，例如可向中國製船隻徵收關稅及港口費。惟有專家認為，若果要美國造船及海運業恢復生機，需耗時數十年並投資數百億美元，單靠關稅並不夠。