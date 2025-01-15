舊危樓業主自費重建驗收 廣東首例

【本報綜合報道】內地多座城市舊樓重建資金來源長期引發討論。廣東省廣州市花都區一幢40多年舊樓早前成為危樓，區政府最終引導25戶業主攤分重建費用，新樓於上周六正式驗收交樓，是全省首個業主自籌、原址重建的危舊房改造項目。

區政府引導25戶攤分費用 新華街集群街2號舊樓樓高5層，始建於1976年，多年後外牆斑駁、磚體裸露、滲水裂縫。政府未採用傳統老舊屋苑修葺加固方式，理由是無法解決房屋安全問題；亦未採用徵地拆遷方式。由於地皮面積小、重建利潤微薄，無開發商願意投標。花都區出台《危舊房屋拆除重建試點方案》，引導居民承擔主要改造成本，項目拆除重建投資估算約800萬元（人民幣‧下同，約848萬港元），由業主以每平方米4,600元人民幣（約4,876港元）共同承擔。舊樓去年3月18日拆除，5月27日新建工程開工，9月初主體結構封頂。

內媒報道，內地多座城市都有老舊屋苑原址重建案例，各個城市處理主要區別是資金來源，上海市目前基本由政府出資原址重建，浙江省杭州市、廣州市等地則探索居民出資、政府補貼模式，由居民承擔主要改造成本。