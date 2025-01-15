生意好惹不滿 觀賞魚群遭毒殺

【本報綜合報道】重慶市江北區觀音橋步行街（行人專用區）內一處水池的觀賞魚，周日一夜之間突然大量死亡，魚屍鋪滿整個水池。

涉案同行被刑拘 重慶市公安局江北區分局周一通報魚群死亡原因，為該公園一遊樂項目經營者李×所為，其與觀賞池經營者開設同類遊樂項目，且對方收益更好，因此心生不滿，上周六晚將家中用剩的蔬菜殺蟲劑倒入魚池，造成大量觀賞魚死亡。目前李×已被警方刑事拘留。

有網民周日發文，指觀音橋步行街內一處水池面漂浮一批密密麻麻的死魚，現場有工作人員打撈魚屍。有民眾表示，觀音橋死了很多魚。環衞、街道辦等相關部門的工作人員當日打撈池中死魚，水管已接入池中展開換水作業。警方同日通報，已會同區相關部門工作人員到場，提取魚屍樣本及魚塘水質樣本送檢，調查魚群死亡原因。

民眾在池邊仍可聞到一股刺鼻的腥味，旁邊已堆放大約30個裝滿死魚的編織袋。大批民眾駐足圍觀，紛紛表示十分可惜，並對魚類一夜之間突然全部死亡感到困惑。有知情市民表示，該水池由私人承包。承包商表示，死魚需全部掩埋處理。