華客遊日吃中餐 質疑遭差別對待

【本報綜合報道】內地有網民投訴，在日本東京花19萬日圓（約9,400港元）吃中餐新榮記台州菜遭遇歧視對待，同等價位的菜單，日本客人所吃的是較貴價的食材，事件登上話題熱搜。該網民上周六透露，涉事門店經理已道歉，承認未能提前與顧客確認菜單非常不專業。

該網民指出，近日在東京吃新榮記遭到區別對待，雖然是同價菜單，但是別人有金蒜拌象拔蚌，自己只有金蒜拌螺片；別人有鹽香貴妃雞，自己則是脆皮乳鴿，貴價食材被替換成便宜食材，海參、貴妃雞、象拔蚌等都不見。

花逾$9000 被換便宜食材 此外，鄰桌日本人有大閘蟹，該網民卻沒有，經理解釋「大閘蟹過季了不夠好」；日本客人有煲仔飯，網民只有白米飯，經理則稱日本人餐後必須有米飯主食，故為他們單獨固定搭配一個主食飯，作為餐後收尾。

事後餐廳疑似「陰陽怪氣」，向網民表示「該說的也說了，您這樣想我也沒辦法」，但不能扭曲他們的服務。該網民沒有接受餐廳全額退款，認為不尊重付出心血的員工，但希望餐廳引以為戒，按店規好好重視以後的顧客，特別是中國顧客。