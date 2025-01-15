菲斥華船駛專屬經濟區 中方反促停侵權

【本報綜合報道】排水量達1.2萬噸、現役噸位最大的中國5901號海警船，本月初抵達有主權爭議的南海黃岩島海域，更被指駛入菲律賓專屬經濟區。菲方昨日指摘中方此舉是恐嚇其漁民，並將非法存在正常化，強調不能接受。中國外交部發言人郭嘉昆同日反批菲方應立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作。

菲律賓國家安全委員會發言人馬來亞（Jonathan Malaya）昨日在記者會上表示，中國5901號海警船進入菲律賓專屬經濟區，在三描禮士省對開約77海里海域出現，顯然是要恫嚇在該區域活動的菲律賓漁船。菲方對於中國部署「怪獸級」船隻並增強其攻擊性感到驚訝，要求該船立刻駛離。

現役噸位最大 菲指怪獸級 菲律賓海岸防衞隊表示，已派出兩艘最大型艦艇驅趕該中國海警船。菲律賓國家海事委員會周一指出，除了中國5901號海警船，一架中國海軍的直升機也被部署在該地區，在菲律賓海岸防衞隊船隻上空盤旋，批評中方行動升級並具挑釁性。

郭嘉昆昨日在記者會回應提問時表示，中國在南海的主權和相關權利具有充分的歷史和法理依據，符合國際法和國際實踐。中國海警依法在相關海域巡航執法，無可非議。中方再次正告菲方，停止一切破壞南海和平安寧、導致局勢複雜化的行動。