日執政黨代表團抵京 與王滬寧王毅會談

日本自民黨幹事長 森山裕

【本報綜合報道】日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率代表團周一訪問中國北京，重啟中日自2018年10月後中斷的執政黨交流機制，並於昨日與全國政協主席王滬寧和外交部長王毅會談。

要求撤水產限制推進關係 森山裕指出，日中關係的前進需要具體成果，要求中國撤銷東京電力福島第一核電站核污水排海後實施的日本水產品進口限制。

日本自民黨、公明黨與中國共產黨的政黨間對話「中日執政黨交流機制」昨日上午在北京舉行，森山裕發表演講，強調為改善中日關係，需要增進兩國民間相互理解、創造具體成果、加強所有級別對話這3大支柱；又要求確保在華日僑的安全，並恢復進口日本產牛肉，還期待王毅年內訪日。中共中央對外聯絡部部長劉建超則指，中方願與日方堅持和平共處、和合共生、和而不同，推動構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，兩國執政黨要加強對話溝通，以實際行動推動中日關係健康穩定發展。

王滬寧隨後會見日本執政黨代表團。王滬寧表示，中日兩國執政黨應該共同努力發展中日關係，促進本地區和世界繁榮發展，中國全國政協願作出積極貢獻。日方則表示，日中互為重要鄰邦，願本着求大同、存小異的精神，通過執政黨交流機制，推進包括青年議員和地方領導人在內的各層級人員交流往來，減少分歧，促進合作。

中國外交部長 王毅