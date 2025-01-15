台再偵獲陸機艦警巡 指日本增強琉球部署

與那國島沖繩亦增人員

《2024印太區域安全情勢評估報告》上周三發布，以「民主選舉與地緣衝突」為主題，探討各國選舉的過程、結果及其對區域安全的影響。台國防院國家安全研究所副研究員王尊彥發文指出，日本在與那國島160人基礎的沿岸監視隊上，額外部署40人電戰隊，並擴大駐地範圍1.6倍，以利再增設防空部隊；沖繩本島則增設約350人的地對艦導彈第7聯隊，並於其北東大離島，編配機動警戒管制雷達，可監視宮古海峽通過船隻。