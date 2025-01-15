兩岸國際

重慶增接線生 解決報警難

重慶市涪陵區網民近日投訴，自己致電110警察電話、120急救電話多次未能接通，耽誤求助。警方周日證實，110報警台當時正同時接受多宗群眾報警，造成接警線路短暫繁忙。針對民眾兩次撥打110才接通，該局將增設110報警台接警崗位，及時接受群眾報警求助。（綜合報道）
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