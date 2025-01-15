兩岸國際

最高法促嚴防趨利性司法

最高人民法院周一提出，審判執行工作中要堅決克服地方保護主義，嚴防趨利性執法司法；並監督行政機關依法行政、守信踐諾，依法監督、糾正違法利用行政手段干預經濟糾紛問題，加強對查封、扣押、凍結等行政強制措施和行政強制執行的司法監督。（綜合報道）
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